Представители оппозиции не нашли нарушений сохранности сейф-пакетов в УИК

Санкт-Петербург, 18 сентября. Информация о том, что в ряде регионов после закрытия участковых избирательных комиссий якобы «не запечатывают сейф-пакеты», была опровергнута представителями оппозиции.

Основатель студенческого профсоюза и экс-координатор «Штаба Навального»1 (является структурным подразделением ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России) в Санкт-Петербурге Денис Михайлов сообщил в Twitter, что в результате проверки в УИК №760 и №25 нарушений не нашли.

Жители Петербурга с 17 по 19 сентября выбирают депутатов Госдумы и Законодательного собрания города. Результаты голосования озвучат 20 сентября. Так, явка на парламентские выборы в первый день голосования составила 12,25%, в Законодательное собрание — 11,46%.

1 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.