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Синоптики спрогнозировали сухую и облачную погоду в Петербурге 18 сентября
Общество
Синоптики спрогнозировали сухую и облачную погоду в Петербурге 18 сентября
Невские Новости  /  Анна Карпова

Санкт-Петербург, 18 сентября. Сухая погода ожидается на территории Петербурга в субботу, заявили специалисты из центра ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Согласно данным синоптиков, в субботу небо над Петербургом будет покрыто облаками. При этом осадков в течение двух дней не ожидается, отметили синоптики.

Воздух в городе прогреется до +12 градусов. В городе на Неве будет дуть северо-восточный ветер. Местами его порывы будут достигать скорости до девяти метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 766 миллиметров ртутного столба.

Аналогичная погода, согласно данным Гидрометцентра России, ожидается также и в Москве. 18 сентября в столице России и области будет сухая и облачная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах 11-13 градусов выше нуля.

Обильные осадки и похолодание ожидаются в центре Европейской России до конца следующей рабочей недели, заявил научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд. Уже с понедельника в регионе установится холодная погода, которая будет сопровождаться сильными дождями.

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