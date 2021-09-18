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Катер Bayliner протаранил опору Кантемировского моста в Петербурге
Происшествия
Катер Bayliner протаранил опору Кантемировского моста в Петербурге
maps.google.ru

Санкт-Петербург, 18 сентября. Столкновение катера с опорой Кантемировского моста произошло рано утром в Петроградском районе Петербурга. Информацию об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Инцидент зафиксирован в 05:53 субботы. Катер Bayliner, двигаясь по реке Большая Невка, протаранил опору Кантемировского моста у Аптекарской набережной, дом 8, уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, которые осматривают пострадавших. Над ликвидацией последствий инцидента работали восемь человек от МЧС и две единицы техники. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Мурманская транспортная прокуратура ранее начала проверку после обнаружения катера на территории области. На борту лодки находились пять человек, ее нашли перевернувшейся через несколько часов после выхода из поселка Лиинахамари.

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