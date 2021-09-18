Отопительный сезон в Петербурге официально стартует 20 сентября

Санкт-Петербург, 18 сентября. Регулярное отопление жилых домов в Петербурге начнется 20 сентября. Подключение многоквартирных домов к системе теплоснабжения станет обязательным для управляющих компаний.

Отопительный сезон в этом году стартует немного раньше обычного. Это связано с низкими температурами воздуха, установившимися в Петербурге. Образовательные учреждения, поликлиники, больницы и интернаты начали отапливаться еще 13 сентября, напомнили в пресс-центре городской администрации.

С этого же числа управляющим компаниям рекомендовали начать подключать к теплоснабжению жилые дома. Сейчас к отоплению уже подсоединены 99 процентов многоквартирных домов.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец ранее поддержала решение петербургских властей о досрочном начале отопительного сезона. Она отметила, что это особенно актуально на фоне сезона простудных заболеваний и пандемии COVID-19.