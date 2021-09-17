ГИК Петербурга проверяет информацию о задержании женщины с пачкой бюллетеней

Санкт-Петербург, 17 сентября. Горизбирком Санкт-Петербурга проверяет информацию о задержании горожанки с пачкой бюллетеней в сумке. Ситуацию прокомментировал член ГИК Юрий Кузьмин.

Ранее появилась информация, что в Центральном районе города на территорию избирательного участка пыталась войти женщина с большим количеством бланков. Ее задержали полицейские.

Кузьмин заверил, что эксперты детально разбираются в случившемся. Он заявил: бюллетени не были поддельными. Сейчас они находятся в сейфе в участковой комиссии. После закрытия участков все бланки в городе будут пересчитаны, чтобы удостовериться в подлинности тех, которые находились у задержанной.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. В Санкт-Петербурге жители также выбирают депутатов местного Заксобрания. Свой голос отдала и певица Татьяна Буланова.