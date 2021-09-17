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Путин: перерегистрация «Газпрома» принесет Петербургу 17 млрд рублей в 2021 году
Экономика
Путин: перерегистрация «Газпрома» принесет Петербургу 17 млрд рублей в 2021 году
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

, 17 сентября. Бюджет Санкт-Петербурга получит после перерегистрации «Газпрома» дополнительные 17 млрд рублей уже в 2021 году, заявил президент России Владимир Путин.

По словам президента, в следующем году Северная столица получит 40 млрд рублей. Он подчеркнул, что эти средства важно использовать на реализацию приоритетных проектов развития города. Глава государства напомнил, что переезд «Газпрома» из Москвы в Петербург начался давно. Он отметил, что в городе на Неве уже возведено здание, где будет располагаться офис компании. По мнению Путина, Северная столица может гордиться этим сооружением.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту, что часть доходов, которые город получит от уплаченных «Газпромом» налогов, пойдет на строительство новых станций метрополитена. Для этих целей было специально создано совместное предприятие петербургского правительства и ВТБ, уточнил градоначальник.

«Газпром» ранее подтвердил консервативный план экспорта газа в Европу на 2021 год. Компания предполагает, что до конца года поставит на европейский рынок не менее 183 млрд кубометров голубого топлива.

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Газпром путин санкт-петербург беглов
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