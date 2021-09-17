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Реконструктор Юкович рассказал об успехе россиян на мировых военно-исторических фестивалях

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 17:43
Общество
Реконструктор Юкович рассказал об успехе россиян на мировых военно-исторических фестивалях
Невские Новости  /  Павел Шумило

Санкт-Петербург, 17 сентября. Исполнительный директор «Доблести веков» Олег Юкович вспомнил самые яркие моменты с мировых фестивалей по исторической реконструкции с участием российских ролевиков.

Международные соревнования по исторической реконструкции проводятся на регулярной основе. Реконструктор, исполнительный директор «Доблести веков» Олег Юкович пояснил, что чаще всего проводятся турниры для пеших рыцарей. Конные воины нуждаются в своем «транспорте», а перевозка лошадей в другую страну — дело очень проблематичное. Одним из самых знаменитых турниров является чемпионат мира Битва наций, в котором принимают участие ролевики из порядка 40 стран.

По словам Юковича, российские реконструкторы входят в топ самых сильнейших участников чемпионата. Он вспомнил случай, когда на международном турнире в Сербии болельщики из других стран начали активно поддерживать россиян.

«Сербы, поняв, что их сборная уже вылетает из турнирной сетки, начали переворачивать флаги вверх ногами и кричать «Россия» прям с трибун. По уровню эмоций это не хуже, чем олимпиада!» — заявил директор «Доблести веков» на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Сами реконструкторы на чемпионатах ощущают себя патриотами, которые сражаются за честь своей страны, рассказал Юкович. На турнире во Франции, вспоминает он, россияне были так воодушевлены маршем «Прощание славянки», что «катком прошлись по сборной Америки».

«У них [сборной Америки] остался только один боец, который долго не хотел сдаваться», — отметил директор «Доблести веков» .

Участие в военно-исторических реконструкциях обходится участникам в приличную сумму. Олег Юкович перечислил главные финансовые затраты, уточнив, что в среднем на образ рыцаря уходит до одного миллиона рублей.

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Все новости / Общество / Реконструктор Юкович рассказал об успехе россиян на мировых военно-исторических фестивалях
история реконструкция рыцари фестивали
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