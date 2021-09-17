«Как ипотека»: реконструктор Юкович назвал стоимость рыцарского прикида и боевого коня

Санкт-Петербург, 17 сентября. Исполнительный директор «Доблести веков» Олег Юкович перечислил главные финансовые затраты участников реконструкций. На образ рыцаря в среднем уходит до одного миллиона рублей.

На территории Петропавловской крепости 18 и 19 сентября пройдет ежегодный фестиваль, посвященный эпохе рыцарства. Большинство участников мероприятия — настоящие любители истории, для которых реконструкции больше, чем просто хобби. Организатор фестивалей, исполнительный директор организации «Доблесть веков» Олег Юкович объяснил, что участники начинают готовиться за год до проведения мероприятия.

Большого труда, сил, а главное финансовых вложений требует рыцарский костюм. По словам Юковича, многие даже покупают лошадей ради участия в рыцарских турнирах. Однако это уже настоящая ипотека, отмечает директор «Доблести веков», ведь на содержание коня будет уходить по 20 тысяч рублей в месяц.

«Часто у одного коня бывает несколько владельцев, ведь так можно покрыть часть расходов. Доспехи собирают не за один год — это длительный процесс», — объснил Олег Юкович на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

За доспехами можно обратиться к мастерам, которые занимаются профессиональным изготовлением подобного обмундирования. Часто участники воссоздают доспехи по музейным и изобразительным источникам, а также опираются на археологические находки. Как рассказал Олег Юкович, качественная форма воина-латника обойдется минимум в 200 тысяч рублей.

«Плюс снаряжение на коня: это попона, рыцарское седло и много другое. В общей сложности обмундирование выходит до 150 тысяч рублей», — уточнил он.

Директор «Доблести веков» заявил, что на весь образ рыцаря может уйти до одного миллиона рублей. Однако большинство участников собирают комплекты по несколько лет, поэтому единовременных крупных трат практически нет. Юкович отметил, что современные «рыцари» погружены в процесс с головой и могут в некоторых вопросах дать фору профессиональным историкам.

Исторические реконструкции с каждым годом становятся все популярнее. В этом году в Петербурге прошел военно-исторический фестиваль «Невская битва», приуроченный к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Главным событием первого дня стало воссоздание Невского сражения.