Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 сентября 17:07
17:07
Общество
В Москве избиратель выпустил из клетки енота прямо в помещении участка для голосования
17:07
Происшествия
Житель Саратова нашел человеческие останки при демонтаже сарая
17:05
Общество
Отдыхающие в Крыму туристы рассказали, как они смогли проголосовать на выборах в ГД
17:05
Общество
Бывший директор волгоградской школы похищала деньги на рабочем месте
17:05
Происшествия
Дочь с зятем не смогли спасти пенсионерку из горящего дома в Курской области
17:04
Общество
Дед Мороз дистанционно проголосовал на выборах в Госдуму
17:04
Происшествия
В Петербурге задержали обокравшего пенсионерку мошенника
17:00
Общество
Загадочный памятник Стоунхендж готовят к большой реставрации
16:59
Политика
Памфилова: около 225 тысяч избирателей досрочно проголосовали на выборах в Госдуму
16:59
Весь мир
Госдеп США одобрил оборонную сделку с Саудовской Аравией на сумму 500 млн долларов
Все новости

Олег Юкович объяснил, почему нельзя провести международный турнир рыцарей в России
Общество
Олег Юкович объяснил, почему нельзя провести международный турнир рыцарей в России
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Санкт-Петербург, 17 сентября. Исполнительный директор «Доблести веков» и организатор фестиваля «Битва на Неве» Олег Юкович назвал причины, по которым нельзя провести международный рыцарский турнир в России.

По словам Юковича, организаторам мероприятия хотелось бы устроить в РФ чемпионат среди участников из разных стран, однако пока для этого мало возможностей. Проблему в этой ситуации создают политические факторы, объяснил исполнительный директор «Доблести веков».

«Не все страны — та же Украина — готовы ехать в Россию. Или не могут по другим причинам. Профессиональному американскому военному очень сложно приехать в Россию и сражаться», — отметил Юкович на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Организатор «Битвы на Неве» добавил, что в РФ есть много своих рыцарских чемпионатов. Кроме того, существуют специальные школы, позволяющие приобщиться к необычной дисциплине с малых лет.

«Мы делаем все то, и ребята по всей стране делают то, чтобы это становилось официальным видом спорта. И ребята смогли заниматься, сражаясь на мягком снаряжении, безопасном, с 4 до 18 лет, а после — эта дисциплина исключительно для совершеннолетних — уходить в большой спорт и представлять сборную России на чемпионате мира», — подчеркнул исполнительный директор «Доблести веков».

На пресс-конференции Юкович поделился подробностями о предстоящем фестивале «Битва на Неве». Например, он назвал число участников мероприятия.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Олег Юкович объяснил, почему нельзя провести международный турнир рыцарей в России
фестиваль рыцарский турнир битва на неве
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru