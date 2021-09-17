Олег Юкович объяснил, почему нельзя провести международный турнир рыцарей в России

Санкт-Петербург, 17 сентября. Исполнительный директор «Доблести веков» и организатор фестиваля «Битва на Неве» Олег Юкович назвал причины, по которым нельзя провести международный рыцарский турнир в России.

По словам Юковича, организаторам мероприятия хотелось бы устроить в РФ чемпионат среди участников из разных стран, однако пока для этого мало возможностей. Проблему в этой ситуации создают политические факторы, объяснил исполнительный директор «Доблести веков».

«Не все страны — та же Украина — готовы ехать в Россию. Или не могут по другим причинам. Профессиональному американскому военному очень сложно приехать в Россию и сражаться», — отметил Юкович на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Организатор «Битвы на Неве» добавил, что в РФ есть много своих рыцарских чемпионатов. Кроме того, существуют специальные школы, позволяющие приобщиться к необычной дисциплине с малых лет.

«Мы делаем все то, и ребята по всей стране делают то, чтобы это становилось официальным видом спорта. И ребята смогли заниматься, сражаясь на мягком снаряжении, безопасном, с 4 до 18 лет, а после — эта дисциплина исключительно для совершеннолетних — уходить в большой спорт и представлять сборную России на чемпионате мира», — подчеркнул исполнительный директор «Доблести веков».

На пресс-конференции Юкович поделился подробностями о предстоящем фестивале «Битва на Неве». Например, он назвал число участников мероприятия.