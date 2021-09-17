Фестиваль «Битва на Неве» соберет почти 200 участников в Петропавловской крепости

Санкт-Петербург, 17 сентября. Организатор рыцарского фестиваля «Битва на Неве», исполнительный директор «Доблести веков» Олег Юкович поделился некоторыми деталями о предстоящем мероприятии.

«Битва на Неве» пройдет в Петропавловской крепости 18 и 19 сентября. По словам Юковича, рыцарский фестиваль соберет около 200 участников.

«У нас будет работать две площадки: пешее ристалище, где по правилам исторического средневекового боя будут проходить одиночные дуэли, и конное ристалище, где будут представлены девять рыцарей. Восемь [из них] в основном составе, закованные в латы, будут сражаться конными по правилам турниров конца XV века», — пояснил организатор мероприятия на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Исполнительный директор «Доблести веков» отметил, что в лучшие времена на «Битву на Неве» приезжали участники из восьми стран. Предстоящее мероприятие соберет только рыцарей и дам из России.

Зрители смогут попасть на фестиваль абсолютно бесплатно. Волонтеры и охрана будут обеспечивать эпидемиологическую безопасность, измеряя температуру и выдавая маски на входе.

Ранее в Петербурге состоялся другой похожий фестиваль — «Невская битва». Культуролог Андрей Пархоменко посетил это мероприятие и оценил его масштаб в беседе с ФАН.