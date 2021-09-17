Максим Шугалей проголосовал в Выборгском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 17 сентября. Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей проголосовал на выборах в Госдуму. Он пришел на избирательный участок в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Журналисты пообщались с социологом и попросили его поделиться мнением об избирательном процессе в России. Он ответил, что в стране Центральная избирательная комиссия работает для того, чтобы граждане пришли и отдали свой голос.

«Я призываю всех прийти и проголосовать — все для этого есть, комиссия работает, все доброжелательны, есть наблюдатели», — отметил Шугалей.

Он подчеркнул, что России нужна полноценная Госдума, а Санкт-Петербургу — полноценный местный парламент. В связи с этим граждане должны спокойно прийти и проголосовать.

Выборы в РФ проходят с 17 по 19 сентября. В них примет участие президент Владимир Путин. Он проголосует дистанционно.