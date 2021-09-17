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Синоптик Леус пообещал петербуржцам сухую и прохладную погоду 17 сентября

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 09:51
Общество
Синоптик Леус пообещал петербуржцам сухую и прохладную погоду 17 сентября
ФБА «Экономика сегодня»  /  Виктор Сухоруков

Санкт-Петербург, 17 сентября. Гребень антициклона с севера определит погоду в Северной столице в пятницу. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В течение дня в городе установится облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается, отметил Михаил Леус. Столбики термометров покажут не более 12 градусов тепла. Скорость северо-восточного ветра составит семь метров в секунду, отметил синоптик.

Показатели атмосферного давления в течение дня почти не изменятся. Оно составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, пишет spbdnevnik.ru. Несмотря на прохладную погоду, до каких-либо антирекордов Петербургу далеко. В Ленобласти 17 сентября ожидается до 13 градусов тепла.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов не исключил, что до середины октября в город может прийти бабье лето. Шансы на потепление есть. Синоптик призвал петербуржцев не расстраиваться заранее, посоветовав верить, что погода все же наладится.

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погода петербург осень
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