Первый день голосования на парламентских выборах начался в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 сентября. Первый день голосования на выборах в Государственную думу VIII созыва начался в Санкт-Петербурге.

С сегодняшнего дня петербуржцы выбирают не только депутатов Государственной думы, но и новый состав Законодательного собрания VII созыва. Жители Петербурга, как и другие россияне, будут голосовать в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Такие меры были введены в связи с пандемией коронавируса.

Петербуржцы собираются на избирательных участках, чтобы отметить в бюллетенях понравившегося кандидата. Результаты голосования будут известны утром 20 сентября.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени. Окончательно голосование в России завершится 19 сентября в 21 час.

Все члены избирательных комиссий либо вакцинированы от COVID-19, либо переболели и имеют иммунитет. На участках всем посетителям измеряют температуру, раздают защитные маски и индивидуальные шариковые ручки. Помещения будут регулярно дезинфицироваться.