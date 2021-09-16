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В Петербурге таможенники изъяли около 2,2 тыс. литров контрафактного алкоголя
Происшествия
В Петербурге таможенники изъяли около 2,2 тыс. литров контрафактного алкоголя
39.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Санкт-Петербург, 16 сентября. Таможенники изъяли со склада в Северной столице несколько тысяч бутылок с немаркированным элитным алкоголем. Общая стоимость нелегального товара составила 6 миллионов рублей.

По информации Северо-Западного таможенного управления, помещение было осмотрено в рамках рейда по пресечению незаконного ввоза и оборота алкогольных напитков на территории РФ. Весь товар оказался контрафактным и был без российских маркировок.

Среди конфискованной продукции были напитки таких марок, как Becherovka, Jim Beam, Absolut и многие другие. Общий объем изъятого нелегального алкоголя составил 2,2 тыс. литров. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале сентября около 20 тонн спиртосодержащих продуктов изъяли у девяти человек в Башкирии, сообщал телеканал «360». Главарем группы оказался житель Оренбурга, который занимался распространением и продажей нелегального алкоголя.

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таможня петербург нелегальный алкоголь
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