ДОМ.РФ выставит на аукцион историческую усадьбу в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 16 сентября. Усадьбу генерала А. И. Чернова («Сосновка») готовят к продаже. Торги могут объявить уже во втором квартале 2022 года.

Памятник федерального значения выставят на аукцион одним лотом с прилегающей к нему территорией на Октябрьской набережной, 72. Площадь участка составляет 23 гектара, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Обязательным условием станут правила дальнейшего использования недвижимости. В ДОМ.РФ обращают внимание на необходимость сохранения объектов культурного наследия и развития территории с учетом требований № 73-ФЗ.

Загородный дом генерала Александра Чернова в конце 19 века построил архитектор Александр фон Гоген. После революции там был расположен дом отдыха, затем больница, а с 1943 года — радиостанция РВ-1141. После распада СССР «Сосновка» перешла в собственность ФГУП «РТРС».

Стоимость загородных домов и дач под Санкт-Петербургом заметно увеличилась за прошедшее лето. Об этом сообщили аналитики компании ЦИАН.