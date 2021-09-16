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Глава ВОСВОД Александр Зуев рассказал об ошибках при спасении утопающих

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 19:39
Общество
Глава ВОСВОД Александр Зуев рассказал об ошибках при спасении утопающих
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 16 сентября. Глава аварийно-спасательной службы ВОСВОД Северной столицы и Ленобласти Александр Зуев объяснил, какие ошибки допускают те, кто бросается самостоятельно спасать утопающих.

Обсуждение данной темы прошло в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». По словам начальника Всероссийского общества спасания на водах, часто те, кто решает прийти на помощь тонущему человеку, не рассчитывают собственные возможности. Это нередко приводит к трагическому результату, добавил эксперт.

«Если человек не умеет плавать и когда это девушка, а там большой мужчина, в этой ситуации лучше позвать кого-то другого на помощь, а не самой плыть и спасать этого человека», — пояснил свою позицию Александр Зуев.

Спасатель подчеркнул, что в таком случае следует обратиться за помощью к более сильному человеку, либо найти единомышленников и отправиться спасать утопающего вдвоем или втроем. Неоправданное геройство в подобных ситуациях может выйти боком, поэтому нужно себя обезопасить, добавил Зуев. Специалист напомнил, что для оказания доврачебной помощи также нужна соответствующая подготовка.

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