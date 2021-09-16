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Учащиеся 32 школ Петербурга переведены на домашнее обучение из-за ОРВИ
Общество
Учащиеся 32 школ Петербурга переведены на домашнее обучение из-за ОРВИ
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Санкт-Петербург, 16 сентября. Ряд петербургских школ отправили учеников на дистанционное обучение из-за активного распространения ОРВИ, сообщает пресс-служба Комитета по образованию.

Там объяснили, что перевод учащихся на дистанционный формат произошел по причине осеннего распространения ОРВИ. Также временно закрыли семь групп в шести детских садах.

«Из-за роста сезонного ОРВИ на удаленный формат временно переведены 49 классов в 32 школах», — сообщила пресс-служба Комитета по образованию.

Всего ОРВИ было выявлено почти у 400 школьников. К началу текущей рабочей недели в Северной столице на дистанционном обучении находился 21 класс.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что перенесшие COVID-19 входят в группу риска по гриппу. Она также призвала россиян привиться от гриппа и отметила, что в стране снизилась «иммунная прослойка» людей, имеющих защиту от этих вирусов.

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петербург орви школьники
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