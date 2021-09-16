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Замдиректора центра реабилитации Сергеева назвала плюсы дорожных карт для инвалидов
Общество
Замдиректора центра реабилитации Сергеева назвала плюсы дорожных карт для инвалидов
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 16 сентября. Заместитель директора центра реабилитации Наталья Сергеева объяснила, как дорожные карты могут сделать социальную жизнь инвалидов комфортнее в городской среде.

Медиагруппа «Патриот» пригласила экспертов для обсуждения вопроса доступности спорта для людей с ограниченными возможностями. Спикерами встречи выступили Антон Соловьев, директор Центра физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района, заместитель директора по реабилитации ЦСРИ Наталья Сергеева и активистка Мария Петрова.

Одной из тем встречи стала инициатива по созданию дорожных карт, которые помогли бы инвалидам ориентироваться в социальных вопросах. Сергеева назвала главные плюсы амбициозного проекта не только для инвалидов, но и остального населения.

«Здесь указаны основные меры социальной поддержки, которую можно получить, законодательная база с описанием каждого документа, как можно получить инвалидность, порядок и условиях оформления инвалидности. Там есть телефоны медицинских служб, аптеки, где можно узнать наличие лекарственных препаратов, телефоны бесплатной юридической помощи», — поделилась замдиректора реабилитационного центра.

Петрова отметила, что столкнулась с социальными проблемами, когда оформляла инвалидность сыну Аркадию. Тогда создание путеводителя показалось отличным решением для людей с ограниченными возможностями, ведь он призван упорядочить необходимую информацию.

Эксперты также обсудили доступность спорта в Петербурге. Антон Соловьев назвал места, где жители города могут бесплатно заниматься любимыми видами физической активности.

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инвалид доступная среда путеводитель
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