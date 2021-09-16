Более 20 бесплатных площадок для занятий спортом доступны в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 сентября. Директор Центра физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района Антон Соловьев рассказал о площадках в Санкт-Петербурге, где каждый может бесплатно заниматься.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла конференция на тему бесплатных занятий спортом в период непогоды и карантина. Спикерами мероприятия стали Антон Соловьев, а также заместитель директора по реабилитации ЦСРИ Фрунзенского района Наталья Сергеева и другие.

Отвечая на вопрос о бесплатных спортзалах и площадках для развития физической культуры, Соловьев назвал целый 21 центр спорта.

«Это много мест. В первую очередь, этим занимаются центры физкультуры и спорта, которых 21 в городе. Они находятся в каждом районе и осуществляют прием жителей нашего города бесплатно, а также платные секции по различным направлениям», — рассказал спикер конференции.

Соловьев является сыном именитого самбиста Владимира Соловьева, в честь которого в Северной столице ежегодно проводят фестиваль единоборств, направленный на популяризацию спортивной борьбы и обмен опытом разных поколений.