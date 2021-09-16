Глава ВОСВОД Зуев рассказал, как стать профессиональным спасателем

Санкт-Петербург, 16 сентября. Начальник аварийно-спасательной службы Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) Александр Зуев рассказал об обучении профессиональных спасателей.

На конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», посвященной итогам купального сезона с точки зрения безопасности, Александр Зуев ответил на вопросы о том, как стать профессиональным спасателем в ВОСВОД, получают ли сотрудники заработную плату или трудятся на добровольных началах, а также чего ожидать от обучения и где полученные навыки могут пригодиться в обычной жизни.

«Они получают зарплату, то есть это не общественное начало, это уже профессионально обученные спасатели, которые находятся в аварийно-спасательной службе ВОСВОД, которые прошли обучение, прошли практику и уже работают на постах», — заявил Зуев.

Начальник ВОСВОД рассказал, что все желающие вступить в организацию после прохождения специального обучения и сдачи соответствующих экзаменов могут стать профессиональными спасателями и дежурить на пляжах.

Также на конференции поднимался вопрос о том, принадлежит ли ВОСВОД к числу правительственных организаций и является ли частью МЧС.

«Это не МЧС, это ВОСВОД. Есть разница. Есть муниципальные, есть федеральные структуры. Помимо МЧС есть поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга, есть ВОСВОД. Поэтому все эти службы созданы как раз для того, чтобы обеспечивать безопасность Санкт-Петербурга и Ленинградской области, потому что полностью МЧС не может справиться с этим», — поделился с собеседником Александр Зуев.

Глава организации добавил, что обучение и подготовка всех желающих стать спасателями проходит бесплатно. Даже если после обучения человек не захочет продолжать карьеру в ВОСВОД, полученные знания пригодятся ему в повседневной жизни и при необходимости дадут возможность спасти чью-то жизнь.