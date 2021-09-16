Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 18:19
18:19
Происшествия
Расчленителю Соколову отказали в проведении новой психиатрической экспертизы
18:15
Весь мир
Первичные выборы обернулись тяжелым ударом для правящей партии Аргентины
18:13
Спорт
Французские болельщики не приехали в Москву на матч «Локомотив» — «Марсель»
18:10
Происшествия
Жительница Майкопа выложила в Сети интимные фото знакомой и попала под следствие
18:05
Армия
Лидер «Юнармии» Нагорный принял присягу у 30 подростков в Центральном музее ВС РФ
18:03
Экономика
Организаторы утвердили даты проведения экономического форума в Давосе
18:03
Происшествия
Аварийный дом частично обрушился на Ново-Вокзальной улице в Самаре
18:03
Общество
Медики собираются вывести режиссера «Левиафана» Андрея Звягинцева из комы
18:02
Общество
Минздрав России изучит совместимость вакцин от COVID-19 и гриппа
18:00
Общество
Лидеру «Ночных волков» вручили паспорт гражданина ДНР
Все новости

Глава ВОСВОД Зуев рассказал, как стать профессиональным спасателем
Общество
Глава ВОСВОД Зуев рассказал, как стать профессиональным спасателем
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 16 сентября. Начальник аварийно-спасательной службы Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) Александр Зуев рассказал об обучении профессиональных спасателей.

На конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», посвященной итогам купального сезона с точки зрения безопасности, Александр Зуев ответил на вопросы о том, как стать профессиональным спасателем в ВОСВОД, получают ли сотрудники заработную плату или трудятся на добровольных началах, а также чего ожидать от обучения и где полученные навыки могут пригодиться в обычной жизни.

«Они получают зарплату, то есть это не общественное начало, это уже профессионально обученные спасатели, которые находятся в аварийно-спасательной службе ВОСВОД, которые прошли обучение, прошли практику и уже работают на постах», — заявил Зуев.

Начальник ВОСВОД рассказал, что все желающие вступить в организацию после прохождения специального обучения и сдачи соответствующих экзаменов могут стать профессиональными спасателями и дежурить на пляжах.

Также на конференции поднимался вопрос о том, принадлежит ли ВОСВОД к числу правительственных организаций и является ли частью МЧС.

«Это не МЧС, это ВОСВОД. Есть разница. Есть муниципальные, есть федеральные структуры. Помимо МЧС есть поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга, есть ВОСВОД. Поэтому все эти службы созданы как раз для того, чтобы обеспечивать безопасность Санкт-Петербурга и Ленинградской области, потому что полностью МЧС не может справиться с этим», — поделился с собеседником Александр Зуев.

Глава организации добавил, что обучение и подготовка всех желающих стать спасателями проходит бесплатно. Даже если после обучения человек не захочет продолжать карьеру в ВОСВОД, полученные знания пригодятся ему в повседневной жизни и при необходимости дадут возможность спасти чью-то жизнь.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Глава ВОСВОД Зуев рассказал, как стать профессиональным спасателем
патриот интервью зуев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru