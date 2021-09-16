Спасатель Александр Зуев рассказал о методах правильной и эффективной помощи утопающему

Санкт-Петербург, 16 сентября. Глава ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленобласти Александр Зуев рассказал, как правильно помочь утопающему. Итоги купального сезона подвели в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По словам начальника аварийно-спасательной службы Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД), прежде всего следует трезво оценить собственные возможности. Если человек умеет плавать и хорошо сложен, а также уверен, что сможет рассчитать силы в воде, тогда можно прийти тонущему на помощь.

«Вы можете подплыть к нему, за полтора-два метра поднырнуть, зайти к нему со спины, схватить через руку за подбородок, сказать «все будет хорошо, я спасатель», и буксировать его на берег», — пояснил Александр Зуев.

Эксперт подчеркнул, что сделать это надо неожиданно, поскольку человек может находиться в панике. В таком случае, если потенциальный спасатель подойдет к нему в открытую, утопающий может сильно схватить подоспевшего на помощь человека и утащить на дно. Если спасатель резко захватывает человека со спины, пострадавший находится в его «собственности», после чего утопающего доставляют на берег. Там следует проанализировать состояние спасенного, после чего немедленно предпринять те или иные меры.

«Если человек находится без сознания, то нужно проверить пульс, реакцию зрачков на свет. Если есть пульс, реакция зрачков есть, нужно слить воду и положить в устойчивое боковое положение, вызвать скорую помощь», — пояснил спасатель.

В случае, если человек без сознания, необходимо срочно начать реанимационные действия, а именно закрытый массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Также нужно вызвать бригаду скорой помощи, но, пока врачи в пути, важно не переставать оказывать экстренную помощь пострадавшему, отметил Александр Зуев.