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Спасатель Зуев указал на малое количество оборудованных для купания пляжей в Петербурге и Ленобласти

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 15:29
Общество
Спасатель Зуев указал на малое количество оборудованных для купания пляжей в Петербурге и Ленобласти
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 16 сентября. Жители Северной столицы и Ленобласти вынуждены отдыхать на необорудованных пляжах и купаться в опасных местах, рискуя собственной жизнью, заявил спасатель Алексндр Зуев.

В медиацентре «Патриот» прошла пресс-конференция на тему «Печальные итоги купального сезона и прогнозы на подледную рыбалку». Спикером выступил начальник аварийно-спасательной службы Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) Петербурга и Ленобласти Александр Зуев.

По словам специалиста, основной проблемой является малое количество оборудованных зон отдыха, где можно купаться. Люди идут плавать в ближайшую речку, несмотря на то, что там может быть сильное течение. Трагические ситуации возникают из-за отсутствия качественных пляжей, до которых удобно добираться.

Официальная статистика показывает, что граждане из года в год пренебрегают правилами безопасного поведения на воде и гибнут в тех местах, где нет пляжной инфраструктуры и спасателей. Необходимо обустраивать популярные места отдыха, следить за порядком и не допускать нетрезвых людей к воде, подытожил Зуев.

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безопасность рыбалка купание медиагруппа патриот александр зуев
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