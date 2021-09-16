Большинство жилых домов Петербурга подключили к отоплению

Санкт-Петербург, 16 сентября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в большинство городских школ, детских садов и социальных учреждений тепло поступило досрочно.

В рамках рабочей поездки 15 сентября глава Северной столицы посетил ряд школ и детсадов Центрального и Василеостровского районов. Он оценил работу систем отопления.

«Отопление подключено в школах и социальных учреждениях. В классах тепло. Уроки проходят в комфортных условиях. Все детские сады города подключены к отоплению», — сообщил глава города.

Губернатор отметил, что на данный момент 70% жилых домов города обеспечено отоплением. В магистрали остальных многоквартирных домов пустят тепло не позднее 17 сентября.

Как ранее сообщалось, почти всем школам и детским садам Санкт-Петербурга подключили отопление. Губернатор Александр Беглов поручил в ускоренном режиме подать тепло во всех жилых домах Северной столицы.