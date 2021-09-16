Начальник ВОСВОД Зуев заявил о снижении случаев гибели людей на воде в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 16 сентября. Начальник аварийно-спасательной службы Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) Александр Зуев привел статистику по смертельным случаям за купальный сезон в Петербурге.

Спикером конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», посвященной теме гибели людей на воде, стал начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Зуев.

Он ответил на вопросы, касающиеся организации пляжей в России, контроля за купанием отдыхающих со стороны спасателей, а также объяснил, как правильно помогать тонущему человеку. Кроме того, Зуев привел статистику за сезон по погибшим на воде в Северной столице и Ленинградской области.

«Официальная статистика, которая сейчас поступила, это 93 случая гибели людей на территории Ленобласти, спасти удалось 153 человек. Что касается Петербурга, то в черте города было зафиксировано 53 происшествия, в результате которых 38 человек погибли, 27 спаслись», — заявил Зуев.

Он уточнил, что по сравнению с прошлым годом количество происшествий на воде увеличилось на 1%, в то же время число погибших снизилось на 3,1%.