В Сети появилось видео реакции диких кошек на новую игрушку в Ленинградском зоопарке

Санкт-Петербург, 16 сентября. Сотрудники Ленинградского зоопарка подарили семейству львов, пуме и сервалу по одному резиновому кольцу. Они засняли реакцию диких кошек на видео.

Больше всех игрушка заинтересовала льва Адама. Царь зверей быстро набросился на резиновое кольцо и начал рычать. Львица лишь успела понюхать и потрогать новый предмет лапой.

Красивый и юный сервал Тед начал тереться мордой о новую игрушку. Он некоторое время сидел рядом кольцом, не переставая его изучать.

Пума была напряжена. Она подошла к предмету, принюхиваясь и рыча. На кадрах видно, как после этого дикая кошка развернулась и ушла по своим делам.

Работники зоопарка подчеркнули, что с помощью игрушек пытаются обогатить и разнообразить жизнь животных. Многие из них охотно принимают подарки.

В конце июля в Центре восстановления леопарда на Кавказе у молодой пары животных на свет появились два здоровых котенка, сообщал телеканал «360». Теперь детеныши пройдут специальную вакцинацию.