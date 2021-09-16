В Санкт-Петербурге подготовили к выборам 1940 избирательных участков

Санкт-Петербург, 16 сентября. Представители Санкт-Петербургской избирательной комиссии подробнее рассказали о подготовке к предстоящим выборам.

В Петербурге к выборам подготовили 1940 «постоянных» избирательных комиссий. Они начали работу 8 сентября. На 4 участках, образованных на судах, уже прошло досрочное голосование, в котором приняли участие 612 избирателей.

Всего, по словам представителей петербургского ГИК, в выборах могут поучаствовать 3 868 841 человек, которые имеют право голоса. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера.

Выборы в Государственную думу, в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, а также голосование за депутатов муниципальных округов «Автово» и «Ланское» будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила об открытии в ЦИК видеостены для наблюдения за ходом голосования. Она отметила, что трансляция ведется одновременно из 192 избирательных участков.