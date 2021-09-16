Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 15:17
15:16
Общество
Сотрудник полиции спас жительницу Нижневартовска от нападения грабителя
15:15
Общество
Аэростаты поступили на «вооружение» донского ГИБДД
15:15
Весь мир
ОАЭ вложат в британскую экономику 14 млрд долларов к 2027 году
15:12
Общество
Синоптик Шувалов предупредил россиян о приближении зимних холодов
15:11
Происшествия
Пострадавший в драке с участием Александра Паля хоккеист отказался от претензий к актеру
15:10
Общество
Большинство жилых домов Петербурга подключили к отоплению
15:08
Спорт
Путин согласился посетить пекинские Игры-2022 в феврале
15:06
Общество
Первый в мире Центр изучения постковидного синдрома заработал в Петербурге
15:01
Происшествия
Осужденный на 23 года за убийство с особой жестокостью сбежал из колонии под Тюменью
15:01
Общество
Россия, Белоруссия и роботы. Альгис Микульскис о реакции Запада на «Запад-2021»
Все новости

В Санкт-Петербурге подготовили к выборам 1940 избирательных участков

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 14:06
Политика
В Санкт-Петербурге подготовили к выборам 1940 избирательных участков
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Санкт-Петербург, 16 сентября. Представители Санкт-Петербургской избирательной комиссии подробнее рассказали о подготовке к предстоящим выборам.

В Петербурге к выборам подготовили 1940 «постоянных» избирательных комиссий. Они начали работу 8 сентября. На 4 участках, образованных на судах, уже прошло досрочное голосование, в котором приняли участие 612 избирателей.

Всего, по словам представителей петербургского ГИК, в выборах могут поучаствовать 3 868 841 человек, которые имеют право голоса. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера.

Выборы в Государственную думу, в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, а также голосование за депутатов муниципальных округов «Автово» и «Ланское» будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила об открытии в ЦИК видеостены для наблюдения за ходом голосования. Она отметила, что трансляция ведется одновременно из 192 избирательных участков.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Санкт-Петербурге подготовили к выборам 1940 избирательных участков
выборы петербург избиркомы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru