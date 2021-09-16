Избирком Петербурга сообщил о готовности к проведению выборов на фоне пандемии COVID-19

Санкт-Петербург, 16 сентября. Петербургский избирком принял меры по защите избирателей во время выборов на фоне сохраняющейся сложной санитарно-эпидемиологической обстановки.

Избирком осуществил закупку средств индивидуальной защиты и антисептиков, обеспечив ими городские комиссии. Данные меры приняты на фоне пандемии COVID-19 с целью защитить граждан от заражения инфекцией.

В рамках закупки были приобретены более трех миллионов одноразовых масок, около 23 тыс. литров средства для дезинфекции поверхностей и почти 6,5 литра антисептика для рук. С особой ответственностью подошли к обеспечению голосования для избирателей, которые находятся в красных зонах перепрофилированных медицинских учреждений.

Парламентские выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. ЦИК зарегистрировал в качестве кандидатов на выборы в Госдуму представителей 14 партий. В выборах в петербургский ЗакС принимают участие восемь политсил. Ранее в избирательной комиссии Петербурга сообщили, что наблюдать за ходом голосования в Северной столице будут более 6,5 тыс. человек.