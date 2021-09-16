Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 15:17
15:16
Общество
Сотрудник полиции спас жительницу Нижневартовска от нападения грабителя
15:15
Общество
Аэростаты поступили на «вооружение» донского ГИБДД
15:15
Весь мир
ОАЭ вложат в британскую экономику 14 млрд долларов к 2027 году
15:12
Общество
Синоптик Шувалов предупредил россиян о приближении зимних холодов
15:11
Происшествия
Пострадавший в драке с участием Александра Паля хоккеист отказался от претензий к актеру
15:10
Общество
Большинство жилых домов Петербурга подключили к отоплению
15:08
Спорт
Путин согласился посетить пекинские Игры-2022 в феврале
15:06
Общество
Первый в мире Центр изучения постковидного синдрома заработал в Петербурге
15:01
Происшествия
Осужденный на 23 года за убийство с особой жестокостью сбежал из колонии под Тюменью
15:01
Общество
Россия, Белоруссия и роботы. Альгис Микульскис о реакции Запада на «Запад-2021»
Все новости

Избирком Петербурга сообщил о готовности к проведению выборов на фоне пандемии COVID-19
Общество
Избирком Петербурга сообщил о готовности к проведению выборов на фоне пандемии COVID-19
Невские Новости  /  Наталья Казакова

Санкт-Петербург, 16 сентября. Петербургский избирком принял меры по защите избирателей во время выборов на фоне сохраняющейся сложной санитарно-эпидемиологической обстановки.

Избирком осуществил закупку средств индивидуальной защиты и антисептиков, обеспечив ими городские комиссии. Данные меры приняты на фоне пандемии COVID-19 с целью защитить граждан от заражения инфекцией.

В рамках закупки были приобретены более трех миллионов одноразовых масок, около 23 тыс. литров средства для дезинфекции поверхностей и почти 6,5 литра антисептика для рук. С особой ответственностью подошли к обеспечению голосования для избирателей, которые находятся в красных зонах перепрофилированных медицинских учреждений.

Парламентские выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. ЦИК зарегистрировал в качестве кандидатов на выборы в Госдуму представителей 14 партий. В выборах в петербургский ЗакС принимают участие восемь политсил. Ранее в избирательной комиссии Петербурга сообщили, что наблюдать за ходом голосования в Северной столице будут более 6,5 тыс. человек.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Избирком Петербурга сообщил о готовности к проведению выборов на фоне пандемии COVID-19
выборы петербург избирком
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru