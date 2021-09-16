Избиение пенсионерки закончилось уголовным делом против водителя соцтакси в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 сентября. Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело против социального таксиста, который совершил нападение на 70-летнюю местную жительницу.

Как рассказали в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице, между водителем социального такси и потерпевший возник конфликт. В ходе словесной перепалки мужчина стал оскорблять женщину, а после несколько раз ударил ее.

«По данному факту в отношении таксиста полиция возбудила уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ», — говорится в сообщении правоохранителей.

С заявлением в полицию обратилась 70-летняя петербурженка, инвалид 1 группы. Она заявила, что около 12 часов у здания поликлиники на Кавалергардской улице, куда она вызвала таки, у нее произошел конфликт с водителем, закончившийся избиением.

Инцидентом также заинтересовалась петербургская прокуратура. По результатам проведенной проверки будет дана оценка законности деятельности перевозчика. Итоги расследования находятся на контроле надзорного ведомства.