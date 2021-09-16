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ГИК Петербурга: в выборах примут участие более 6500 наблюдателей
Общество
ГИК Петербурга: в выборах примут участие более 6500 наблюдателей
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 16 сентября. Более 6500 человек зарегистрированы в качестве наблюдателей на избирательных участках в Петербурге, заявили в горизбиркоме.

Всего в Северной столице с 17 по 19 сентября будут функционировать 1785 участков в 64 территориальных избиркомах, говорится в анонсе ГИК. Все без исключения места проведения голосования будут оборудованы системами круглосуточного видеонаблюдения. Также названо точное число наблюдателей на участках — 6546 человек. Среди них будут как россияне, так и представители международных организаций.

Парламентские выборы в России будут проходить в течение трех дней. За места в Государственной думе поборются 14 политических партий, в петербургском ЗакСе — 8. За ходом голосования в режиме прямой трансляции будут следить и из Москвы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

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