Режим работы стации метро «Невский проспект» в Петербурге изменится с 21 сентября

Санкт-Петербург, 16 сентября. Жителей Петербурга предупредили об изменении режима работы вестибюля станции «Невский проспект», который выходит на канал Грибоедова.

Отмечается, что такие изменения связаны с капитальным ремонтом эскалатора. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен»,

Так, с 21 сентября по 25 ноября этого года вход в вестибюль станции ограничат только по рабочим дням с 18:30 до 19:30. Однако возможна корректировка указанного интервала времени, если возникнет такая необходимость. В пресс-службе городской подземки также попросили горожан учитывать эту информацию при планировании поездок.

Жителям Северной столицы ранее рассказали, как будет выглядеть обновленная станция метро «Фрунзенская». Небольшой вестибюль, который сейчас служит входом для пассажиров, заменит новый пятиэтажный комплекс.