Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 10:43
10:42
Политика
Почти 500 евродепутатов поддержали доклад с призывом о пересмотре отношений с Россией
10:38
Происшествия
Возможными жертвами напавшего на полицейский участок в Лисках стрелка оказалась семья фермеров
10:37
Армия
Польский роботизированный модуль с ракетным комплексом Pirat представили на MESKO-2021
10:36
Общество
Рекордные цены на газ: почему Украина и Польша переплачивают, а Германия экономит
10:35
Армия
Минобороны Британии: альянс с США и Австралией не направлен против Франции
10:34
Общество
Звезда «Реальных пацанов» Богданов приступил к съемкам киноальманаха в Перми
10:32
Общество
Водители в Краснодаре пожаловались на массовое изъятие машин с армянскими номерами
10:32
Происшествия
Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за больного пассажира
10:30
Происшествия
Семья из Бежецка погибла в квартире с неисправной газовой колонкой
10:30
Общество
Эксперты ВОЗ приостановили одобрение «Спутника V»
Все новости

Смольный одобрил проект реконструкции Сытного рынка в Петербурге

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 09:14
Общество
Смольный одобрил проект реконструкции Сытного рынка в Петербурге
пресс-служба администрации Петроградского района

Санкт-Петербург, 16 сентября. Положительное заключение по реконструкции Сытного рынка вынес городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в Петербурге.

В ведомстве одобрили строительство нового павильона на рынке, а также благоустройство прилегающей территории в Петроградском районе Северной столицы. Новое восьмиметровое двухэтажное здание займет площадь 906,8 квадратных метров.

В КГИОП сообщили, что строительные работы не затронут объект культурного наследия «Здание Сытного рынка». Таким образом, новый павильон расположат в 10 метрах от него. На реализацию проекта потребуется пять лет. Объем инвестиций составит 70 миллионов рублей.

Как ранее сообщалось, в Петербурге в 2022 году запустят 11 многофункциональных спортивных площадок. В прошлом году в городе обустроили две спортплощадки со скейтпарками.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Смольный одобрил проект реконструкции Сытного рынка в Петербурге
петербург сытный рынок новый павильон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru