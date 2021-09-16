Смольный одобрил проект реконструкции Сытного рынка в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 сентября. Положительное заключение по реконструкции Сытного рынка вынес городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в Петербурге.

В ведомстве одобрили строительство нового павильона на рынке, а также благоустройство прилегающей территории в Петроградском районе Северной столицы. Новое восьмиметровое двухэтажное здание займет площадь 906,8 квадратных метров.

В КГИОП сообщили, что строительные работы не затронут объект культурного наследия «Здание Сытного рынка». Таким образом, новый павильон расположат в 10 метрах от него. На реализацию проекта потребуется пять лет. Объем инвестиций составит 70 миллионов рублей.

Как ранее сообщалось, в Петербурге в 2022 году запустят 11 многофункциональных спортивных площадок. В прошлом году в городе обустроили две спортплощадки со скейтпарками.