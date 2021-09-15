Пассажиры не пострадали при аварийной посадке самолета Анталия — Петербург

Санкт-Петербург, 15 сентября. Самолет, который летел из Анталии в Санкт-Петербург, был вынужден совершить аварийную посадку. Никто из пассажиров не пострадал во время инцидента.

По предварительной информации, причина аварийной посадки самолета из Анталии в Санкт-Петербург заключалась в технической неисправности. Воздушное судно благополучно приземлилось. Никто из 95 пассажиров и шести членов экипажа не пострадали. Сейчас они уже покинули борт.

Транспортной прокуратуре предстоит установить все детали и обстоятельства происшествия. При необходимости она примет меры. Северо-Западная прокуратура взяла ситуацию под собственный контроль.

Самолет ранее подал сигнал бедствия перед посадкой. Воздушное судно после этого выполняло маневры в зоне ожидания.