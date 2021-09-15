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Самолет из Анталии подал сигнал бедствия перед приземлением в Петербурге
Происшествия
Самолет из Анталии подал сигнал бедствия перед приземлением в Петербурге
fc-zenit.ru  /  официальный сайт фк «Зенит».

Санкт-Петербург, 15 сентября. Пассажирский авиалайнер из турецкой Анталии подал сигнал бедствия перед посадкой в Санкт-Петербурге.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что самолет отправил сигнал перед посадкой. Airbus A319 в установленное время приземления он ее не выполнил и продолжил на низовой высоте полет.

Согласно данным сервиса Flightradar24, авиалайнер выполняет маневры в зоне ожидания аэропорта на высоте 670 метров над землей со скоростью около 314 километров в час. Согласно данным сервиса, на самолете есть ливрея ФК «Зенит».

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет совершил аварийную посадку в казанском аэропорту. Самолет летел из Петербурга. По предварительным данным, аварийная посадка произошла по причине неисправности пневматики.

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