В Петербурге двух нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации

Санкт-Петербург, 15 сентября. Двух маленьких нерп выпустили на свободу в Ладожское озеро после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих Петербурга.

На лечение нерпята приехали слишком худые и больные, чтобы самостоятельно плавать и добывать пищу. Животных доставили в центр из Сторожевого и из бухты Золотой, сообщили в публикации на странице фонда в социальной сети «ВКонтакте».

«Рады, что смогли им помочь и вернуть их Ладоге», — отметили зоозащитники.

Сейчас нерпы находятся в отличной форме. По словам спасителей, зверьки немного пообщались между собой перед отплытием. Отмечается, что с 2013 года специалисты спасли и вернули в дикую природу более сотни нерп и тюленей.

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