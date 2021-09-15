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В Петербурге двух нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 20:17
Общество
В Петербурге двух нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации
vk.com  /  Спасение тюленей 699-23-99

Санкт-Петербург, 15 сентября. Двух маленьких нерп выпустили на свободу в Ладожское озеро после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих Петербурга.

На лечение нерпята приехали слишком худые и больные, чтобы самостоятельно плавать и добывать пищу. Животных доставили в центр из Сторожевого и из бухты Золотой, сообщили в публикации на странице фонда в социальной сети «ВКонтакте».

«Рады, что смогли им помочь и вернуть их Ладоге», — отметили зоозащитники.

Сейчас нерпы находятся в отличной форме. По словам спасителей, зверьки немного пообщались между собой перед отплытием. Отмечается, что с 2013 года специалисты спасли и вернули в дикую природу более сотни нерп и тюленей.

В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи. Это первый случай рождения белого кита в условиях дельфинария в России. По словам сотрудников, у китенка уже произошла первая линька.

 

 

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