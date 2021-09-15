Общественник Богданов назвал важной для петербуржцев идею Беглова по спортплощадкам

Санкт-Петербург, 15 сентября. Создание в Санкт-Петербурге спортивных площадок необходимо для воспитания молодежи, заявил глава ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов.

Так он прокомментировал изданию «Невские Новости» инициативу губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, согласно которой уже в следующем году в городе появятся специальные территории для занятия спортом.

«Чем больше будет мест, где можно заниматься спортом, особенно рядом с домом, тем лучше. Давайте открывать еще больше», — призвал общественник.

По его словам, спортплощадки являются важным элементом городской среды, который позволит воспитывать подрастающее поколение, и речь здесь идет не только о здоровом образе жизни. Дети будут учиться беречь городское имущество, которым активно пользуются, уверен Богданов. Он также выразил надежду на то, что вандалы будут обходить новые спортивные комплексы стороной.

Ранее Беглов сообщил, что в Санкт-Петербурге откроют еще 11 новых многофункциональных спортплощадок. Их обустройство будет проводиться за счет бюджета в рамках масштабной городской программы по формированию общедоступных пространств для занятий физкультурой и экстремальными видами спорта.