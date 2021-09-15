Дополнительные автобусы появятся в Петербурге на 18 маршрутах

Санкт-Петербург, 15 сентября. Дополнительные автобусы начнут ходить по 18 маршрутам в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Количество единиц общественного транспорта будет увеличено на самых востребованных маршрутах Северной столицы. В этот список вошли направления разных районов Санкт-Петербурга, которые попали под сокращение в августе этого года. Это маршруты №3, 6, 9, 12, 15, 24, 27, 86, 93, 106, 107, 154, 178, 184, 186, 196, 200 и 356.

Автобусы должны будут сократить время жителей Петербурга, проведенное на остановках в ожидании транспорта. С началом сентября пассажиров стало только больше, так как пользоваться общественным транспортом начали школьники и студенты.

Петербургские сады и парки снова открылись для посетителей после двухдневного шторма. Сильный ветер бушевал на территории Санкт-Петербурга, поэтому пространства были закрыты. В городе повалило свыше 60 деревьев.