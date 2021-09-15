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В Петербурге на месте съемок фильма Данелии открыли сквер «Осенний марафон»

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 19:02
Общество
В Петербурге на месте съемок фильма Данелии открыли сквер «Осенний марафон»
Невские Новости  /  Светлана Дремина

Санкт-Петербург, 15 сентября. Сквер, названный в честь фильма Георгия Данелии «Осенний марафон», открыли на территории Васильевского острова в Санкт-Петербурге.

В 1970-х годах там проходили съемки картины «Осенний марафон». Так, сквер на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей создали по инициативе горожан в рамках проекта «Твой бюджет».

В пресс-службе Смольного сообщили, что главный герой фильма жил в доме №23 по улице Кораблестроителей. В сквере разбили современное многофункциональное общественное пространство. Там появились зоны отдыха, озелененная территория, пешеходный транзит, чтобы горожанам было удобнее перемещаться, а также были установленны небольшие архитектурные формы на тему произведения.

«При разработке проекта были учтены пожелания жителей, которые просили максимально сохранить существующие деревья и кустарники», — объявили в пресс-службе.

Также там высадили более 80 хвойных и лиственных деревьев. Помимо этого, в сквере появились 935 кустарников разных пород.

Как ранее сообщалось, Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил благоустроить сквер на Школьной улице. В обновленном месте для отдыха будет обустроен скейт-парк.

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