«Волнует легитимность»: профессор Ветренко объяснила открытость избирательной системы в России

Санкт-Петербург, 15 сентября. Система выборов в России является открытой, так как государство волнует легитимность и легальность избирательного процесса в международном пространстве, то есть его признание.

Соответствующее заявление сделала заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, профессор Инна Ветренко во время пресс-конференции в медиацентре «Патриот». По словам доктора политических наук, политические системы и их характеристики в США и России устроены по-разному. Она отметила, что для американских граждан большую значимость имеет легитимность и легальность внутри государства. Для российской стороны — в международном пространстве, так как страна находится «под прицелом» ОБСЕ и мировых организаций.

«Нас очень волнует легитимность и легальность выборов в международном пространстве, то есть признание этих выборов. Поэтому у нас достаточно открыта система, выстроена по отношению к международным наблюдателям, и более того, у нас до сих пор осталось, как в известной советской поговорке — для иностранцев все лучшее, это как детям. То же самое и для международных наблюдателей. Если они появляются на участковых избирательных комиссиях, то, безусловно, им полностью открыт весь доступ и в рамках закона они могут посмотреть все данные на тот период времени, когда проходит это голосование», — подчеркнула Ветренко.

Помимо этого, профессор отметила, что подобная система не опасна по одной причине — все это аккредитованные наблюдатели ОБСЕ. Она уточнила, что там ведется подбор людей, которые знаю электоральные системы, понимаю избирательный цикл. Люди подписывают огромное количество документов о неразглашении информации. Таким образом, этого можно не бояться, заключила Ветренко.

Ранее заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС прокомментировала предстоящие выборы. Доктор политических наук рассказала, что в текущем году для россиян действительно подготовили ряд нововведений для более комфортного голосования.

Выборы в Государственную думу России пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.