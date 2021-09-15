Профессор Ветренко перечислила основные особенности российской избирательной кампании 2021 года

Санкт-Петербург, 15 сентября. Заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, профессор, доктор политических наук Инна Ветренко прокомментировала предстоящие выборы в Государственную думу РФ.

По ее словам, в 2021 году для россиян действительно подготовили ряд нововведений для более комфортного голосования. Пожалуй, главной особенностью кампании является ее трехдневный период. Кроме того, в семи российских регионах граждане получили возможность отдать свой голос дистанционным образом.

«Как я люблю всегда говорить начинающим политологам,что ни одна избирательная кампания не похожа на другую. И так и должно быть. Всегда должны появляться новые технологии, новые элементы и методы касания избирателей и в рамках этой избирательной кампании они есть», — сказала она в ходе выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Ранее стало известно, что председатель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала количество граждан, которые проголосуют удаленно. По ее словам, новой системой воспользуются 2,6 миллиона человек.

Выборы в Государственную думу России будут проходить с 17 по 19 сентября. Новый созыв депутатов избирается на пять лет.