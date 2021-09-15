Испугавшийся полиции петербуржец несколько дней жил с трупом бабушки в квартире на Тихорецком

Санкт-Петербург, 15 сентября. Труп 82-летней пенсионерки нашли в квартире на Тихорецком проспекте. Внук женщины рассказал, что боялся позвонить в полицию из-за подозрения в убийстве.

В настоящее время 31-летний гражданин задержан. В беседе с полицейскими он рассказал, что его бабушка несколько дней назад упала. В итоге внук положил пожилую женщину на кровать, где она и умерла. На голове пенсионерки были обнаружены кровоподтеки на лбу и у левого уха. Эти детали задержанный пояснить не смог.

В настоящее время тело отправили в морг для установления точных причин смерти. В отношении петербуржца составили протокол о появлении в общественных местах в пьяном виде. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.