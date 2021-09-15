В Петербурге в 2022 году запустят 11 многофункциональных спортивных площадок

Санкт-Петербург, 15 сентября. Еще 11 новых многофункциональных спортплощадок появится в Петербурге в 2022 году. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

По словам градоначальника, в прошлом году в Северной столице обустроили две спортплощадки со скейтпарками. Одна из них расположена на Коломяжском проспекте, а другая — у моста Бетанкура.

«В следующем планируем запустить уже 11 многофункциональных спортплощадок», — заявил Беглов.

Кроме того, глава Петербурга отметил, что обустройство данных площадок проводится за счет бюджета в рамках масштабной городской программы по формированию общедоступных пространств для занятий физкультурой и экстремальными видами спорта. Так, в городе уже находится в свободном доступе для всех желающих целый спортивный комплекс под открытым небом, располагаемый на улице Джона Рида.

Беглов ранее одобрил проект по созданию новой промышленной зоны на Парнасе. Таким образом, город сможет получить 1,5 тыс. рабочих мест и внести значительный вклад в развитие всей отрасли России.