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Социолог Шугалей заявил о необходимости снятия ограничений для въезда в Финляндию
Общество
Социолог Шугалей заявил о необходимости снятия ограничений для въезда в Финляндию
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Санкт-Петербург, 15 сентября. Ученый-социолог, глава ФЗНЦ Максим Шугалей принял участие в пресс-конфернции, организованной Медиагруппой «Патриот», где объяснил, почему следует открыть границы с Финляндией.

В рамках пресс-конференции на тему «Как эффективно защищать россиян за рубежом» Шугалей ответил на вопрос жителей Санкт-Петербурга, которые не могут въехать в Финляндию и выехать оттуда. Они интересовались, не пора ли поднять вопрос об отмене ограничений.

По словам социолога, он планирует обратиться к правительству Северной столицы. Россия и Финляндия — соседствующие страны, а Петербург располагается в 200 км от границы. Многие горожане имеют там родственников, отметил он.

«Многие жители Санкт-Петербурга имеют там родственников, и многие граждане Финляндии имеют родственников в Петербурге, мы хотим обратиться к правительству города, чтобы сделать упрощенный въезд», — подчеркнул Шугалей.

Ученый рассказал, что введенные ограничения ничем не объясняются. Так, сейчас между странами закрыты границы, однако причины этого до конца неясны, добавил он.

Финляндия откроет выдачу виз для двух новых категорий россиян с 1 октября. Прием желающих будет проходить по предварительной записи.

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россия петербург финляндия въезд шугалей
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