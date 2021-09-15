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Более 80% школ и детских садов Петербурга подключены к отоплению
Общество
Более 80% школ и детских садов Петербурга подключены к отоплению
pixabay.com

Санкт-Петербург, 15 сентября. Большинство социальных объектов и образовательных учреждений Санкт-Петербурга подключены к отоплению. Об этом сообщили в городском комитете энергетики.

Долгожданное отопление получили более 80% детских садов и школ. Также батареи стали горячими в 66% медицинских учреждений города. Как объяснили в ведомстве, в первую очередь к теплу подключают социальные учреждения, а квартиры в жилых домах начинают отапливаться по решению управляющих компаний.

Обычно батареи начинают теплеть после пяти дней низких температур. Кроме того, скорость поступления тепла в дом может также зависеть от управляющей компании, ответственной за коммунальные услуги и самих жилых помещений.

Эксперт OBI Вадим Возный рассказал о самых опасных способах согреться в неотапливаемой квартире. По словам специалиста, опасные ситуации обычно возникают, когда батареи в домах еще не горячие, а на улице уже похолодало. Некоторые способы согреться могут привести к коротким замыканиям и пожарам, отметил Возный.

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