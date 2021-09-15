Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 сентября 10:21
10:19
Весь мир
Иракское ополчение обвинило ВВС США в уничтожении двух автомобилей на границе с Сирией
10:16
Армия
Американские спецслужбы спрогнозировали возрождение «Аль-Каиды» в ближайшие два года
10:14
Общество
Попова назвала «неплохой» ситуацию с иммунной прослойкой от COVID-19 в России
10:10
Наука
Ученые из Уппсальского университета выяснили, как лунный цикл влияет на качество сна
10:10
Экономика
Средняя площадь квартир в российских новостройках заметно сократилась
10:10
Общество
Людей шокировало поведение матери, устроившей фотосессию с ребенком у обрыва в Крыму
10:09
Армия
ВС РФ проведут в Таджикистане военные учения на фоне ситуации в Афганистане
10:08
Армия
Страны ОДКБ призвали воздержаться от вооруженных столкновений в Афганистане
10:02
Происшествия
ФАН публикует видео с места гибели пешехода на проспекте Мира в Москве
10:01
Экономика
Украина получит еще 600 млн евро макрофинансовой помощи от Европы
Все новости
ЛДПР

Синоптик Леус пообещал петербуржцам ветер с дождем 15 сентября
Общество
Синоптик Леус пообещал петербуржцам ветер с дождем 15 сентября
pexels.com  /  Adrianna Calvo

Санкт-Петербург, 15 сентября. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал жителям Санкт-Петербурга о погоде в среду, 15 сентября.

По словам специалиста, метеорологическую обстановку в городе на Неве будет определять тыловая часть североатлантического циклона. Таким образом, температура воздуха, как и в предыдущие дни, будет держаться чуть ниже традиционных значений.

Столбики термометров укажут на отметку +9...+11 градусов. Местами в Северной столице пройдут кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и составит 764 мм ртутного столба, что превышает норму, передает spbdnevnik.ru

Также жителям Московского региона пообещали мощные ливни на следующей неделе. Однако к концу сентября синоптики прогнозируют наступление бабьего лета, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сильный ветер, который преобладал в Петербурге 14 сентября, повалил более 60 деревьев. Самая крупная потеря стволов была зафиксирована в Приморском районе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Синоптик Леус пообещал петербуржцам ветер с дождем 15 сентября
погода петербург прогноз
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru