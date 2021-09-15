Синоптик Леус пообещал петербуржцам ветер с дождем 15 сентября

Санкт-Петербург, 15 сентября. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал жителям Санкт-Петербурга о погоде в среду, 15 сентября.

По словам специалиста, метеорологическую обстановку в городе на Неве будет определять тыловая часть североатлантического циклона. Таким образом, температура воздуха, как и в предыдущие дни, будет держаться чуть ниже традиционных значений.

Столбики термометров укажут на отметку +9...+11 градусов. Местами в Северной столице пройдут кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и составит 764 мм ртутного столба, что превышает норму, передает spbdnevnik.ru

Также жителям Московского региона пообещали мощные ливни на следующей неделе. Однако к концу сентября синоптики прогнозируют наступление бабьего лета, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сильный ветер, который преобладал в Петербурге 14 сентября, повалил более 60 деревьев. Самая крупная потеря стволов была зафиксирована в Приморском районе.