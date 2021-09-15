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Политолог Ломов подчеркнул необходимость сохранения чистоты воды в Петербурге

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 08:23
Общество
Политолог Ломов подчеркнул необходимость сохранения чистоты воды в Петербурге
Невские Новости  /  Светлана Дремина

Санкт-Петербург, 15 сентября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 14 сентября объявил о начале строительства нового нефтяного терминала в Северной столице.

Экологически безопасный проект поможет существенно снизить количество выброса промышленных отходов в атмосферу и откроет сотни новых рабочих мест. Помимо этого создание терминала увеличит налоговые поступления в городской бюджет.

Политолог Алексей Ломов выразил уверенность, что среди всех позитивных моментов главным является сохранение чистоты водоемов и рек Петербурга. Одним из главных преимуществ размещения новой нефтяной платформы в городе он назвал наличие портов и складов для хранения необходимого количества нефтепродуктов.

«Все порты находятся в черте города. Поэтому важно и очень хорошо, что терминал будет построен. По крайней мере, гарантия уже есть, что вода у нас будет всегда чистая», — сказал Ломов в беседе с «Невскими Новостями».

Еще одним проектом, одобренным Бегловым, стала промышленная зона на окраине города. Ее обустроят в Выборгском районе на северной границе с Ленинградской областью.

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экология беглов Алексей Ломов нефтяной терминал чистота воды
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