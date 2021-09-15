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Огонь охватил автобус в Курортном районе Петербурга
Происшествия
Огонь охватил автобус в Курортном районе Петербурга
dsns.gov.ua

Санкт-Петербург, 15 сентября. Сообщение о пожаре в Курортном районе Петербурга поступило 15 сентября 02:21 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Инцидент произошел по адресу улица Борисова, дом 8. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возгорание произошло в пассажирском автобусе. Огонь охватил транспортное средство по всей площади. В 03:12 пламя было потушено усилиями бригады спасателей. В салоне автобуса был найден труп мужчины.

Ночью 15 сентября в Пушкинском районе Петербурга загорелся автомобиль «Волга». Пожарные потушили огонь, однако машина выгорела по всей площади.

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