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Автомобиль охватило пламя в Пушкинском районе Петербурга
Происшествия
Автомобиль охватило пламя в Пушкинском районе Петербурга
Невские Новости  /  Майя Котелова

Санкт-Петербург, 15 сентября. Информация о пожаре в Пушкинском районе Петербурга поступила 15 сентября в 00:32 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Приехавшие на место происшествия пожарные установили, что происходит открытое горение автомобиля «Волга» по адресу улица Железнодорожная, дом 9. В 00:52 усилиями одной спецмашины и пяти сотрудников МЧС возгорание было ликвидирована. Поврежденное транспортное средство выгорело по всей площади. Сведения о пострадавших не поступали, сообщили в ведомстве.

Ранее пожар произошел в Центральном районе Северной столицы. Там утром 14 сентября загорелся холодильник в одной из квартир на Черняховской улице.

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пожар мчс волга пушкинский район
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