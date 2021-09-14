СК Петербурга расследует халатность сотрудников интерната к девочке-инвалиду

Санкт-Петербург, 14 сентября. Уголовное дело по факту халатного отношения сотрудников интерната к 15-летней девочке с инвалидностью возбуждено в Петербурге. Поводом для расследования стала фотография подростка.

Ребенок 2006 года рождения находился в тяжелом состоянии с пролежнями на теле. О недолжном уходе за подростком стало известно после появления фотографии девочки в социальных сетях. Воспитанница интерната не могла обслуживать себя самостоятельно и неоднократно попадала в больницу из-за халатности со стороны сотрудников детского дома.

Следственный отдел по Пушкинскому району ГСУ СК РФ по Санк-Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» против сотрудников СПб ГБ СУСО «Детский дом-интернат для детей с отклонением в умственном развитии №4», уточнили в ведомстве. С руководством учреждение уже провела беседу уполномоченной по правам человека в Петербурге Анна Митянина.

В Набережных Челнах правоохранители возбудили уголовное дело по факту падения маленького ребенка с четвертого этажа. Двухлетнюю девочку доставили в больницу с тяжелыми травмами головы.