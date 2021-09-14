Общественник Журавлев указал на плюсы новой системы видеонаблюдения на выборах

Санкт-Петербург, 14 сентября. Общественные палаты создают центры наблюдений, в которых будут вести трансляцию с избирательных участков в период парламентских выборов.

Один из таких пунктов будет находиться в филиале ЛГУ имени Александра Пушкина в Горбунках, рассказал общественник Владимир Журавлев на конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». В ходе мероприятия член Общественной палаты Ленинградской области указал на плюсы новой системы видеонаблюдения на предстоящих выборах в Госдуму.

В случае возникновения спорных ситуаций предоставлена возможность отмотать запись. Кроме того, в избирательных комиссиях сформирована специальная группа, в функции которой входит быстрая реакция на возникшие жалобы и несостыковки.

Владимир Журавлев добавил, что такие центры могут посещать представители партий, кандидатов, общественные наблюдатели и желающие.

В 2021 году парламентские выборы будут проходить в течение трех дней. Избиратели смогут воспользоваться своим правом 17, 18 и 19 февраля, рассказали в Центризбиркоме.