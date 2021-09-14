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Власти Петербурга направят дополнительные 9 млрд рублей на здравоохранение

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 18:43
Экономика
Власти Петербурга направят дополнительные 9 млрд рублей на здравоохранение
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 14 сентября. Петербургские власти могут принять решение о выделении дополнительных средств для комитета по здравоохранению.

Планы администрации города отражены в документах, которые выложены в открытом доступе на сайте Смольного. Антикоррупционные ведомства проверяют эти постановления, пишет портал «Мойка78».

Разработанная программа предполагает, что в текущем году 9,1 миллиарда рублей пойдет на капитальный ремонт больниц и поликлиник. В 2022 и 2023 годах на эти цели будет направлено по 1,8 миллиарда рублей. На лекарства от коронавируса будет также выделен дополнительный миллиард рублей.

Власти Петербурга ответственно относятся не только к здравоохранению, но и к образованию. ФАН ранее привел мнение председателя объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергея Вострецова о выплате для местных педагогов.

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